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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل استشاري المكتب الإقليمى لمنظمة اليونيسكو لمدن التعلم والإبداع

صدى البلد

 استقبل المستشار مصطفى  ألهم  محافظ الأقصر  الدكتورة مرفت السمان استشاري المكتب الإقليمى لمنظمة اليونيسكو لمدن التعلم والإبداع بحضور هدي المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة .

يأتي ذلك في اطار التعاون بين المكتب الإقليمي لليونيسكو ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الاقصر

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وخلال اللقاء وجه محافظ الأقصر لعقد مجموعه لقاءات  مع السيدات المنتجات واعضاء مؤسسات المجتمع المدنى بديوان مدينه القرنة ، برفقة المهندسة نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص  بمحافظة الأقصر ونجوى النوبي رئيس منصة آيادى مصر وأعضاء وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.


تأتى زيارة استشاري اليونيسكو لمتابعة ماتم الاتفاق عليه مسبقا مع اليونسكو  بشأن انشاء مركز التعلم المجتمعى في مركز القرنة ،(  مركز الحرف التراثيه)  وتناول اللقاء تحديد  احتياجات المستهدفين من السيدات واولياء امور ذوي الاعاقه ولقاء الشباب والقيادات الطبيعية والتنفيذية لحصر وتحديد الاحتياجات  للعمل على توافرها وتقديم الدعم من اليونسكو لتوفير البرامج التي بها بستطيع مركز التعلم المجتمعي القيام بدوره لخدمة كافه فئات المجتمع .
وعقب اللقاء تم عقد لقاء مع مدير المركز والمشرفين وزيارة المكان  المقترح انشاءه  لشرح مفهوم مركز التعلم المجتمعي وتقدير احتياجات المكان التي ندعم توافرها لاحقا بالمكان، ليصبح نواه ومنارة للتعلم لجميع فئات المجتمع وسد فجوه التعلم  جميع الفئات وتطمح اليونسكو تقديم الدعم الملائم للاحتياجات وسرعة افتتاح المركز لخدمه وتنمية المجتمع.

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الأقصر السكرتير العام التنمية المحلية مؤسسات المجتمع المدني محافظة الاقصر مركز الحرف التراثية وزارة التنمية المحلية وحدة تكافؤ الفرص

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