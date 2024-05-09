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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السلطة تجدد ترخيص مطار الأقصر الدولي لـ 3 سنوات

مطار الأقصر
مطار الأقصر

جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار الأقصر الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتى عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى (الإيكاو) الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتم تجديد  ترخيص مطار الأقصر الدولي بتلك المدة، حيث جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

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