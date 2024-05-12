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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيطرة مدنية إسرائيلية.. ملامح خطة اليوم التالي للحرب في غزة المقرر طرحها قريبًا

قطاع غزة
قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ملامح خطة "اليوم التالي" للحرب في غزة والتي تمت مناقشتها وستطرح قريبًا على مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت المواقع العبرية إن خطة اليوم التالي تتضمن سيطرة مدنية إسرائيلية على غزة لمدة 6 أشهر إلى سنة، لتنتقل في النهاية إلى أطراف محلية غير معادية لإسرائيل.

 وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الفشل في تطوير وإعلان ما يُسمى باستراتيجية "اليوم التالي" للحرب، ومن سيحكم قطاع غزة لاحقاً. بحسب القناة 13 العبرية.

وقالت القناة العبرية إن تلك الانتقادات والتصريحات القاسية جاءت خلال إحدى المناقشات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال هاليفي، إن الجيش يهاجم جباليا مجددا لأنه "لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة، ويتعين علينا العمل مرارا وتكرارا هناك (في جباليا)، وفي أماكن أخرى (في قطاع غزة) من أجل تفكيك البنية التحتية لحماس. سيكون جهدا سيزيفياً"، نسبة لأسطورة "سيزيف" الإغريقية، والتي ترمز إلى الأنشطة المتكررة عديمة الهدف.

خطة اليوم التالي للحرب في غزة مجلس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل غزة

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سيطرة مدنية إسرائيلية.. ملامح خطة اليوم التالي للحرب في غزة المقرر طرحها قريبًا

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