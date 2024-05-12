مصرع 11 شخصا وإصابة 53 آخرين في حادث تحطم حافلة بإندونيسيا

أعلن مسؤولون اليوم الأحد، أن حافلة اصطدمت بسيارات ودراجات نارية بعد عطل في مكابحها على ما يبدو في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا، معظمهم من الطلاب، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، جولز أبراهام أباست، إن الحافلة التي كانت تقل 61 طالبا ومعلما كانت عائدة إلى مدرسة ثانوية في ديبوك خارج العاصمة جاكرتا، في وقت متأخر من السبت من منطقة منتجع باندونج الجبلية بعد احتفال التخرج.

وأضاف أن السيارة خرجت عن نطاق السيطرة على طريق منحدر وعبرت الممرات، واصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية قبل أن تصطدم بعمود كهرباء.

وقال أباست إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادثة وتوفي اثنان آخران في وقت لاحق في المستشفى، بما في ذلك معلم وسائق سيارة محلي.

وأضاف أن 53 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح، بعضهم في حالة حرجة، لافتًا: "ما زلنا نحقق في سبب الحادثة، لكن التحقيق الأولي أظهر وجود خلل في المكابح".