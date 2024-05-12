عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الضرائب: 16 مليار جنيه مستهدفة في مشروع الموازنة العامة 2024/2025 بشأن المهن غير التجارية

رشا عبد العال، رئيس
رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 بشأن  المهن غير التجارية متوقع 16 مليار جنيه بزيادة قدرها 75% عن العام المالى الجارى.

وأكدت عبد العال، أن الأمر جاء نتيجة عدد من الخطوات الجادة لزيادة إيرادات الحصيلة الضريبة على المهن غير التجارية، قائلة:" مركزين عليها لنتفادى الفاقد الضريبى، وهناك رؤية وحوكمة للتعامل مع الملف بجدية، وهناك إلزام للتعامل بالفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، والظلم كافة الأطراف المتعاملة على ضرورة تقديم الفاتورة الإلكترونية ومنوثم جميع الأطراف معنية بتقدم الفاتورة الإلكترونية ، واقرز الجهات المستشفيات التى يعلم الجميع أن هناك تعاملات خارج المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية مشروع الموازنة العامة المهن غير التجارية الفاقد الضريبى الفاتورة الالكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره

65 جنيها| تراجع غير مسبوق في سعر كرتونة البيض.. والدواجن مفاجأة

ترشيحاتنا

السيسي يوجه رسائل هامة إلى أصحاب المساكن المجاورة لمسجد السيدة زينب بعد افتتاحه

على طريقة جري الوحوش.. تدهور حالة أول إنسان زرع شريحة إيلون ماسك بدماغه 

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مسئولون بالخارجية الأمريكية يهاجمون «بايدن»: تزويد إسرائيل بأسلحة فتاكة مشكلة قانونية وليست سياسية

رئيس الشيوخ ناعيا النائب عبد الخالق عياد: صاحب السيرة العطرة والذكرى الطيبة

هآرتس: إسرائيل لن تنسحب من مفاوضات الرهائن رغم الخلافات مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكلب المسلح| الجيش الأمريكي يختبره للقتال.. ماذا يحدث؟

مع مامتي مش بحراسة.. ابنة رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل تخرجها

سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن تناول بذور الشيا للتخسيس

تعيش سنين.. أفضل 5 سيارات مستعملة

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-