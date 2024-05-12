موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقناة الناقلة

تجتذب المنافسة القوية والمنتظرة بين الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

وتتجه الأنظار ناحية الملعب البلدي في مدينة بركان المغربية، الذي سيكون مسرحًا لهذه المواجهة الحماسية.

يطمح فارس "ميت عقبة" الأبيض، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، في العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية تسهل مهمة فريقه في مباراة الإياب، وتعزز فرصه في الفوز بلقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

من جانبها، تدخل نهضة بركان المباراة بطموح كبير لحسم اللقب من مباراة الذهاب، والانتقام من الزمالك على خسارتهم لقب البطولة في عام 2019.

يحاول الفريق المغربي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتأمين مركز ميزانية النتيجة قبل المباراة العودة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تنطلق المباراة النارية بين الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية اليوم الأحد الموافق 12 مايو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تُنقل أحداث هذه المواجهة المثيرة عبر شبكة قنوات "beIN SPORTS" القطرية، الناقل الحصري والوحيد لبطولات الاتحاد الأفريقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة "beIN SPORTS 6".