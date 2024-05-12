بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المعهد الديني في الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والمتفرعة من شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق .

وتأتي ضمن خطة رصف ورفع كفاءة الشارع بطول 4 كم ، وكذلك تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع فاروق بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

أكد المحافظ على رئيس حي أول بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع والطرق والكباري، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

ومن جانبه أوضح يسري راشد رئيس حي أول أنه تم البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع المعهد الديني كمرحلة اولي يعقبها تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة والجانبية المتفرعة من شارع فاروق وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 4 الاف متر وبتكلفة 4 مليون جنيه ، مشيراً الي أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

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