عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المعهد الديني في الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والمتفرعة من شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق .

وتأتي ضمن خطة رصف ورفع كفاءة الشارع بطول 4 كم ، وكذلك تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع فاروق بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

أكد المحافظ على رئيس حي أول بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع والطرق والكباري، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

توريد 522 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

ومن جانبه أوضح يسري راشد  رئيس حي أول أنه تم البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع المعهد الديني كمرحلة اولي يعقبها تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة والجانبية المتفرعة من شارع فاروق وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 4 الاف متر وبتكلفة 4 مليون جنيه ، مشيراً الي أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

FB_IMG_1715504436117
FB_IMG_1715504436117
FB_IMG_1715504428733
FB_IMG_1715504428733
FB_IMG_1715504419594
FB_IMG_1715504419594
FB_IMG_1715504413212
FB_IMG_1715504413212
FB_IMG_1715504409901
FB_IMG_1715504409901
FB_IMG_1715504406778
FB_IMG_1715504406778
FB_IMG_1715504398375
FB_IMG_1715504398375
FB_IMG_1715504395735
FB_IMG_1715504395735
FB_IMG_1715504403551
FB_IMG_1715504403551
FB_IMG_1715504400768
FB_IMG_1715504400768
FB_IMG_1715504139918
FB_IMG_1715504139918
اعمال الرصف التطوير والتجميل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين الصرف الصحى الطرق والكباري بالوعات الصرف الصحى بالزقازيق تركيب بلاط الانترلوك تطوير شبكة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: نعمل على توثيق العلاقات مع دولة سلوفينيا

ضياء السيد يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا

واقعة الكلب.. قرار عاجل ضد زوج الإعلامية أميرة أبو شنب.. تفاصيل

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بعد افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب اليوم .. اعرف سر دعائها لمصر

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور رئيس السريانية |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

أقل من 10 جنيهات.. طريقة عمل المناقيش السوري بالزعتر

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-