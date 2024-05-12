عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يكرم القائمين على مشروعات شرم الشيخ

المهندس سامي ابو
المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة للكهرباء

 

أقام اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء احتفالية كبرى لتكريم كافة القائمين على أعمال التصميم والتشييد والمساهمة والإشراف في إقامة  من المشروعات الكبرى بمدينه شرم الشيخ ،والتي تم افتتاحها مؤخرا من قبل كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس مجلس الوزراء.


وأبرز هذه  المشروعات مبنى مدينه شرم الشيخ الجديد والحديقة المركزية ومركز الرصد الامني و مضمار الهجن والقرية التراثية وبحيرات الأكسدة.


وأشاد المحافظ بالجهد البارز لكافة  القائمين على هذه المشروعات الكبرى والتي ساهمت في وضع مدينه شرم الشيخ في مكانتها اللائقة بين المدن السياحية العالمية ، مما أهلها للفوز بعدد من الجوائز الدولية الكبرى وكان اخرها جائزه افضل مقصد سياحي امن على مستوى العالم من قبل الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا،
وقد شملت قائمه المكرمين عدد من الاستشاريين والمهندسين ورجال الاعمال واصحاب الشركات فضلا على عدد من القيادات التنفيذية البارزة بالمحافظة ابرزهم المهندس سامي ابو وردة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء و اللواء محمود ابراهيم السولية  مستشار المحافظ للمحليات والمهندس ولاء الدين حجازي والمهندس وليد فوزي عبد الموجود والمهندس الاستشاري كرم معوض علي و المهندسة منار كرم معوض والمهندس اسر ولاء صلاح الدين حافظ واللواء ابراهيم محروس والعميد شريف رافت حسين والمهندس احمد لاشين والمهندس ياسر ابو الزين  والمهندس خالد الغنام و الدكتور حسن عبده والمهندس محمد السكري والمهندس اشرف نصر الحجاوي والمهندس محمود عبد الصمد عامر والمهندس احمد ابراهيم عبد الهادي والمهندس شريف عبدالفتاح والدكتورة ايمان متولى والمهندس مصطفى السيد عبدالبارى.

تكريم القائمين علي المشروعات

FB_IMG_1715505013960
FB_IMG_1715505013960
FB_IMG_1715505007116
FB_IMG_1715505007116
FB_IMG_1715505004606
FB_IMG_1715505004606
FB_IMG_1715505002074
FB_IMG_1715505002074
FB_IMG_1715504971446
FB_IMG_1715504971446
جنوب سيناء فودة احتفالية تكريم مشروعات شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: السياح الإماراتيين يزورون كل مدن مصر..ونتعاون في سباقات الهجن

محافظ جنوب سيناء يشيد بالمنتج المصري في معرض "سوق السفر العربي" بدبي

ترشيحاتنا

شكري: اتفاقية السلام هي الركيزة الأساسية في المنطقة لحفظ السلام والأمن

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أسوأ منه .. أردوغان: أساليب نتنياهو في الإبادة الجماعية ستثير غيرة هتلر

بشرى سارة للمصريين.. تبكير مرتبات يونيو 2024 والصرف في هذا الموعد

وزير الخارجية: نعمل على توثيق العلاقات مع دولة سلوفينيا

ضياء السيد يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا .. بديل الجبنة الموتزريلا للبيتزا

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

فيديو

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-