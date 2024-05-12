فودة يكرم القائمين على مشروعات شرم الشيخ

أقام اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء احتفالية كبرى لتكريم كافة القائمين على أعمال التصميم والتشييد والمساهمة والإشراف في إقامة من المشروعات الكبرى بمدينه شرم الشيخ ،والتي تم افتتاحها مؤخرا من قبل كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأبرز هذه المشروعات مبنى مدينه شرم الشيخ الجديد والحديقة المركزية ومركز الرصد الامني و مضمار الهجن والقرية التراثية وبحيرات الأكسدة.



وأشاد المحافظ بالجهد البارز لكافة القائمين على هذه المشروعات الكبرى والتي ساهمت في وضع مدينه شرم الشيخ في مكانتها اللائقة بين المدن السياحية العالمية ، مما أهلها للفوز بعدد من الجوائز الدولية الكبرى وكان اخرها جائزه افضل مقصد سياحي امن على مستوى العالم من قبل الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا،

وقد شملت قائمه المكرمين عدد من الاستشاريين والمهندسين ورجال الاعمال واصحاب الشركات فضلا على عدد من القيادات التنفيذية البارزة بالمحافظة ابرزهم المهندس سامي ابو وردة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء و اللواء محمود ابراهيم السولية مستشار المحافظ للمحليات والمهندس ولاء الدين حجازي والمهندس وليد فوزي عبد الموجود والمهندس الاستشاري كرم معوض علي و المهندسة منار كرم معوض والمهندس اسر ولاء صلاح الدين حافظ واللواء ابراهيم محروس والعميد شريف رافت حسين والمهندس احمد لاشين والمهندس ياسر ابو الزين والمهندس خالد الغنام و الدكتور حسن عبده والمهندس محمد السكري والمهندس اشرف نصر الحجاوي والمهندس محمود عبد الصمد عامر والمهندس احمد ابراهيم عبد الهادي والمهندس شريف عبدالفتاح والدكتورة ايمان متولى والمهندس مصطفى السيد عبدالبارى.

تكريم القائمين علي المشروعات

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