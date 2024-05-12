رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الاهتمام بمراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي

أشاد اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بجهود وزارة الشباب والرياضة ، مؤكدا أن الوزراة تقوم بدور كبير ، ولكن هناك مئات مركز الشباب ليس بها إلا كرسي واحد في ، ولابد من وقفة جادة للاهتمام بهذه الأزمة لأننا تركنا الجوهر والهدف المنشأ من أجله هذه المراكز في جميع القري.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى أن تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي حتي لانترك الشباب فريسه للأفكار الهدامة والظلامية ، وهوماحدث من قبل الجماعات المتطرفة في فترة من الزمن .

وطالب رسلان وزارة الشباب والرياضة بخطة وافيه وشامله لتطوير مراكز الشباب الموجود حاليا ، والمستقبلية ، لتحقيق أهدافها بإعداد أجيال قادرة علي قيادة المستقبل .