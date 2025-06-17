عايزيني تريند.. باسكال مشعلاني ترد على مهاجميها

كشفت الفنانة باسكال مشعلاني، حقيقة المنشور المغلوط الذى نشرته عبر حسابتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت على الحرب القائمة بين دولتي إسرائيل وإيران وتوابعها، وبدلا من أن تتمنى حماية الجميع كتبت أتمنى "تمحي الجميع".

وأوضحت باسكال مشعلاني حقيقة الأمر، وقالت فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: “حرف واحد تسبب فى كل هذه المشكلة.. كتبت تمحي الجميع بدلا من تحمي.. غيري حاكيين عن إسرائيل وايران، ومحدش كلمهم.. وأنا كتبت بوست بعده تانى للتوضيح ”.

وأضافت باسكال مشعلاني: “إذا حابين أبقى تريند الأيام دى مبسوطين بكده أوكي ”.

واختتمت باسكال مشعلاني حديثها بتمنيها السلام وإنهاء الحروب لكل العالم.