قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.. مصدر يكشف عن الراحلين من نادي الزمالك
المشاط: تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5%
شوبير يكشف حقيقة توقيع عقوبة علي حسين الشحات بعد مباراة الأهلي وميامي
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.2%
7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
سيدة تتهم طالبات مدرسة بالتجمع: صفعوني وإحداهن خلعت حجابي
في ذكراه.. علاقة الشعراوي بالنجوم.. وصية حسن يوسف واكتئاب عماد حمدي واعتزال كاريوكا
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
الدفاع الإيرانية: صاروخ جديد استُخدم لأول مرة ضد إسرائيل والمفاجآت لم تنتهِ
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية
في ذكرى وفاة محمد متولي الشعراوي.. أبرز الفتاوى التي أثارت الجدل
قريباً .. تطبيق زيادة المعاشات رسمياً| رابط الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

عايزيني تريند.. باسكال مشعلاني ترد على مهاجميها

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
كريم ناصر

كشفت الفنانة باسكال مشعلاني، حقيقة المنشور المغلوط الذى نشرته عبر حسابتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت على الحرب القائمة بين دولتي إسرائيل وإيران وتوابعها، وبدلا من أن تتمنى حماية الجميع كتبت أتمنى "تمحي الجميع".   

وأوضحت باسكال مشعلاني حقيقة الأمر، وقالت فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: “حرف واحد تسبب فى كل هذه المشكلة.. كتبت تمحي الجميع بدلا من تحمي.. غيري حاكيين عن إسرائيل وايران، ومحدش كلمهم.. وأنا كتبت بوست بعده تانى للتوضيح ”.

وأضافت باسكال مشعلاني: “إذا حابين أبقى تريند الأيام دى مبسوطين بكده أوكي ”.

واختتمت باسكال مشعلاني حديثها بتمنيها السلام وإنهاء الحروب لكل العالم.

باسكال مشعلاني ايران اسرائيل لبنان الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

المجني عليه

خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة

بالصور

دون أدوية.. 10 حلول طبيعية وآمنة لتخفيف آلام البواسير في المنزل

علاج البواسير في المنزل
علاج البواسير في المنزل
علاج البواسير في المنزل

طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها

طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها
طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها
طريقة تنظيف الكوارع وتحضيرها

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

هل تشعر بألم يشبه الطعن في الكعب؟.. إليك طرق العلاج

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد