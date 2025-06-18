مخترق من الموســ.اد.. إيـ.ران تطلب من مواطنيها حذف هذا التطبيق فورا

دعا التلفزيون الإيراني المواطنين إلى حذف تطبيق واتساب بسبب الموساد الذي يخترق الدولة الإيرانية بالوقت الحالي.

وكان التحذير الإيراني بسبب تجسس الموساد على المواطنين الإيرانيين الذين يستخدمون التطبيق.

وحذرت الدولة الإيرانية مواطنيها أمس الأول، الاثنين، من هجوم سيبراني إسرائيلي لاختراق الهواتف الشخصية.

وكانت إسرائيل لجأت لحيلة اختراق الهواتف الشخصية في إيران عندما قامت باغتيال رئيس حركة حماس بالدولة الإيرانية إسماعيل هنية.

وتأتي هذه الهجمات السيبرانية الإسرائيلية ضد إيران عقب إعلان نتنياهو أن اغتيال المرشد الإيراني على خامنئي سيؤدي لتحقيق التهدئة في المنطقة ووقف الصراع، حسب “أيه بي سي نيوز” الأمريكية.

في المقابل، نشرت الدولة الإيرانية قائمة اغتيالات للرد بالمثل على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ووضعت نتنياهو على رأس القائمة.

https://youtube.com/shorts/iCcD0Gk4e2Q