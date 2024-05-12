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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 50 من أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية ببني سويف

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، التي نظمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالتعاون مع المحافظة، ضمن الاحتفال بيوم الشهيد و المحارب القديم وذكرى تحرير سيناء.

وحضر الاحتفالية اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء، والمستشار العسكري للمحافظة، ورئيس فرع الجمعية للفيوم وبني سويف، والشيخ سعيد سيد عبد الوحد مدير الدعوة  بمديرية الأوقاف، والقس آرميا عبده بباوي ممثل عن مطرانية بني سويف، وقدم الفعالية "التي أقيمت بديوان عام المحافظة " محمد سعد  مدير عام إعلام شمال الصعيد.

وفي كلمته رحب المحافظ بمدير جمعية المحاربين وأهالي وأسر الشهداء ومصابي الحرب، معرباً عن تقديره وشكره العميق لرجال قواتنا المسلحة ،الذين يمثلون حصناً حصيناً وسداً منيعاً للوطن، فهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصر.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لأسر شهداء الواجب عامة، وأمهات الشهداء خاصة، اللائى نجحن في تنشئة جيل محب لوطنه يفتديه بروحه ودمه، مؤكدا أن أهالى وأسر شهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم من تضحيات من أجل الوطن.

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وطالب المحافظ أهالي وأسر الشهداء بأن يزرعوا قيمة الفداء والتضحية ويغرسوها في نفوس وعقول ووجدان الأطفال والنشء بما يعزز قيم الولاء والانتماء لديهم ، خاصة في ظل الظروف والتحديات الخارجية والإقليمية التي تحيط بوطننا مصر، والتي أقرب ما تكون وسط دائرة من النار، لكنها قادرة على الحفاظ على أمنها واستقرارها  بتضحيات الشهداء وتكاتف الشعب واصطفافه خلف القيادة السياسية لتجاوز  تلك التحديات.

وأكد أن مصر غالية وتستحق ان نبذل في سبيلها كل غال ونفيس وليس أثمن وأغلى من دماء وأرواح شهدائنا التي بذلوها عن طيب خاطر ليحيا الوطن، منوها بأن جميع أجهزة المحافظة في خدمة أسر شهداء الواجب ، والذين مهما فعلنا وقدمنا فلن نوفي الشهداء حقهم.

وأشار إلى أهمية أن نستلهم من تضحياتهم روح الانتماء والولاء والعزيمة، وأن نسخر كل الهمم والطاقات، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.     

وفي مستهل كلمته دعا مدير الجمعية الحضور للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما  على أرواح شهداء مصر ، ونقل تحيات كل من: القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان، إلى أسر الشهداء والمصابين، موضحًا أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابي الحرب، ليس لتجديد الأحزان وإنما لتكريم أنبل فئات الوطن  الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في سبيل الذود والحفاظ على تراب الوطن ومقدساته ،وهو في نفس الوقت بمثابة  تكريم وإحياء  للمبادئ السامية، والقيم النبيلة التى تأسست وترسخت عليها مبادي وقيم العسكرية المصرية.

وأكد أن هذا الاحتفال يمثل قيمة كبيرة لحياة شعبنا الكريم، تعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل

وتضمنت الاحتفالية الافتتاح بآيات من القرآن الكريم  تلاها الشيخ محمد فوزي ،ثم  مشاهدة فيلم تسجيلي "من إعداد إدارة الشؤون المعنوية  " تضمن الإشارة إلى بطولات وتضحيات أبطال قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الوطن، وحماية التراب الوطني، والتضحيات التي قدموها  ولمحة تاريخية عن البطل الشهيد  الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة " الذي استشهد في الــ 9 من مارس عام 69" وسط جنوده أثناء تفقده الخطوط الأمامية للجبهة إبان حرف الاستنزاف.

كما التقي مدير الدعوة كلمة تحدث خلالها  عن مكانة ومنزلة الشهداء الذين يظلون "رغم الشهادة" أحياء مخلدون في الآخرة عند ربهم يرزقون ، وأن شهادتهم صفقة رابحة ومن أنجح الصفقات التي عقدوها مع المولى عزوجل عندما اشترى منهم أنفسهم مقابل الفوز بالجنة.

 وأشار ممثل الكنسية إلى أن هذه الاحتفالية تعتبر يوم عيد لرد الجميل  ورسالة حب وتقدير لمن وهبوا أنفسهم للدفاع عن الوطن وسالت دماؤهم لتروي شجرة التنمية في مصرنا العزيزة ، التي كانت من المحطات المهمة في رحلة العائلة المقدسة ، وأن مصر محفوظة بمثلث ذهبي أضلاعه معية الله وتضحيات ودماء الشهداء وتماسك الجبهة الداخلية.

واختتمت الاحتفالية بالتكريم ، حيث كرم محافظ بني سويف ومدير الجمعية 50 من أسر الشهداء والمصابين، وتسليمهم بعض الهدايا

كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد استقبل " بمكتبه "مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، قبيل حضور الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الدور الأرضي بديوان عام المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم المستشار العسكرى القائد العام للقوات المسلحة المحاربين القدماء القائد العام ببا المستودع غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يوم الشهيد

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