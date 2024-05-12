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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي للمؤشرات.. البورصة تخسر 55 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 55 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.703 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 25155 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 30647 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 10828 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 5528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 7922 نقطة.

البورصة مبيعات المستثمرين الأسهم القيادية

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