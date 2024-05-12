محافظ الدقهلية يكرم العاملين بمنظومة استرداد أراضي أملاك الدولة

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة لطيفه محمود مدير منظومة استرداد اراضي املاك الدولة وعدد 9 من العاملين معها بالادارة، وذلك لحصول محافظة الدقهلية على المركز الأول بين المحافظات بمنظومة التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

ومنح "مختار" شهادات الشكر والتقدير للمكرمين علي جهودهم المخلصة والعطاء المتميز الذي كان له الأثر الطيب في رفعة شأن محافظة الدقهلية بين المحافظات.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير والعرفان لجميع العاملين، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهد حتى يستمر تواجد محافظة الدقهلية في المقدمة دائما بين المحافظات بهذه المنظومة.