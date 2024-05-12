أزهرية الإسكندرية: حصول 8 معاهد على شهادة الجودة وترشيح 11 معهدًا للاعتماد

كشفت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن حصول 8 معاهد على شهادة الجودة، بينما يبلغ عدد المعاهد المرشحة للاعتماد من قبل المنطقة التي تحتاج مراجعة من الإدارة العامة للجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، (7) معاهد في الفصل الدراسي الأول، و(4) معاهد في الفصل الدراسي الثاني.

وذكرت المنطقة في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار إعداد المعاهد المرشحة للاعتماد للعام الدراسي المقبل، اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بشيوخ المعاهد المعتمدة بالمنطقة وشيوخ المعاهد المرشحة للاعتماد، ومديري إداراتها، في حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، وثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المنطقة، حرص المنطقة على تطبيق معايير الجودة في المعاهد التي تتوافق مع المعايير الموضوعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة الوزراء؛ حيث يُعد تطبيق معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية واعتماد أكبر عدد منها من أهداف وغايات قطاع المعاهد الأزهرية تحت قيادة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد، وبتوجيهات من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف أن من أهداف الاجتماع التأكيد على المعاهد المعتمدة على مواصل العمل بمعايير الجودة، وتبادل الخبرات بين شيوخ المعاهد المعتمدة والمرشحة للاعتماد.