عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهرية الإسكندرية: حصول 8 معاهد على شهادة الجودة وترشيح 11 معهدًا للاعتماد

اجتماع بأزهرية الإسكندرية
اجتماع بأزهرية الإسكندرية

كشفت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن حصول 8 معاهد على شهادة الجودة، بينما يبلغ عدد المعاهد المرشحة للاعتماد من قبل المنطقة التي تحتاج مراجعة من الإدارة العامة للجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، (7) معاهد في الفصل الدراسي الأول، و(4) معاهد في الفصل الدراسي الثاني.

وذكرت المنطقة في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار إعداد المعاهد المرشحة للاعتماد للعام الدراسي المقبل، اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بشيوخ المعاهد المعتمدة بالمنطقة وشيوخ المعاهد المرشحة للاعتماد، ومديري إداراتها، في حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، وثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المنطقة، حرص المنطقة على تطبيق معايير الجودة في المعاهد التي تتوافق مع المعايير الموضوعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة الوزراء؛ حيث يُعد تطبيق معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية واعتماد أكبر عدد منها من أهداف وغايات قطاع المعاهد الأزهرية تحت قيادة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد، وبتوجيهات من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف أن من أهداف الاجتماع التأكيد على المعاهد المعتمدة على مواصل العمل بمعايير الجودة، وتبادل الخبرات بين شيوخ المعاهد المعتمدة والمرشحة للاعتماد.

الاسكندرية التعليم الابتدائي الإسكندرية الأزهرية الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني جودة التعليم والاعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره

الحكومة تعلن استهداف الوصول بأعداد السياح لـ50 مليون سنويا بمشاركة القطاع الخاص

مفاجأة في حيثيات المحكمة.. سائق أوبر خطف حبيبة الشماع تحت تأثير المخدرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-