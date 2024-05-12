لخلافات مالية ..مصرع سائق توك توك إثر وقوع مشاجرة بالدقهلية

شهدت قرية كفر الدكروري بمحافظة الدقهلية مصرع سائق توك توك بطعنة نافذة بالصدر فيما أصيب شقيقه فى وجهه

عقب مشاجره مع جارهم بسبب خلافات مالية وقضايا معه وتم نقل الجثمان إلى المشرحه .

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطار من مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي بوصول شخص يدعى شهاب فتحي عبد الحكيم شعبان 17 عامًا، سائق توكتوك، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله للمستشفى.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعه وبسؤال أسرته اتهموا جارهم ويدعى محمود .ع .ع 25 عامًا، بالتعدي على المجني عليه وشقيقه "عمرو" بالضرب بسلاح أبيض بعدما ترصد لهما، وسدد للأول طعنة بالصدر أودت بحياته، وأصاب الثاني في وجهه، وذلك بسبب خلافات مالية



تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتم نقل الجثمان الى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه .