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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيسة اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. صور

رئيسة اليونان في
رئيسة اليونان في المتحف اليوناني الروماني

استقبل المتحف اليوناني الروماني  "كاترينا ساكيلاروبولو"رئيسة الجمهورية اليونانية وقرينها، والوفد المرافق لها والذي ضم كل من وزيرة الثقافة اليونانية وسفير دولة اليونان بالقاهرة، والقنصل العام لليونان بالإسكندرية، والملحق الثقافي اليوناني، ومجموعة من أعضاء جمعية أوناسيس اليونانية ولفيف من الشخصيات اليونانية البارزة.

وكان في استقبالهم الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف اليوناني الروماني، والتي اصطحبتهم في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف للتعرف على مقتنياته التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ عصر ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصرين البطلمي والروماني.

وتضمنت الجولة زيارة مكتبة المتحف اليوناني الروماني التي تحتوي على مكتبه الأمير عمر طوسون وكتاب وصف مصر، وأول كتالوج للمتحف والتعرف على القاعة الخاصة بالكتب النادرة.

وخلال الجولة أعربت رئيسة الجمهورية والوفد المرافق لها عن انبهارهم باسلوب العرض الراقي ووسائل الإتاحة لذوي الهمم من زوار المتحف، والقطع الأثرية المعروضة التي تعبر عن عراقه التاريخ، كما أبدوا إعجابهم بموقع المتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وحرصت رئيسة جمهورية اليونان على التوقيع في كتاب الزوار، وحرص أعضاء الوفد على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة مع مجموعة من الأطفال المصريين بالزي اليوناني.

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المتحف اليوناني الروماني رئيسة الجمهورية اليونانية الإسكندر الأكبر إسكندرية البطلمي والروماني الثقافة اليونانية الجمهورية اليونانية الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني

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