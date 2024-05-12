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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق الأدور يعتذر للجماهير بعد غنائه في مباراة الأهلي وبلدية المحلة

طارق الادور
طارق الادور

اعتذر المعلق الرياضي طارق الأدور، عن تعليقاته على أحداث وفعاليات مباراة الأهلي وبلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الأدور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اعتذار.. أثناء تعليقي على مباراة البلدية والاهلي في الدوري خرجت مني بعض التعبيرات بصورة عفوية وغير مقصودة وغير مرتبة».

وأضاف: "كانت وليدة التفاعل مع هدف غير متوقع وجاء في الدقيقة 98، بالرغم من أنني تفاعلت جدًا مع هدف البلدية في مرمى الأهلي والذي أعتبره من أجمل أهداف الموسم، والحمد لله أنني لم أخرج عن النص بأي لفظ خارج".

وتابع "وهنا اعتذار واجب إذا كان تعليقي قد أصاب أي شخص في المنظومة بسوء".

واختتم: "علاقتي بكل الجماهير بمختلف أطيافها طيبة وستظل وشكرًا لأي شخص علق على هذا الموضوع بالإيجاب او السلب".

وحقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا على بلدية المحلة، فى اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

طارق الأدور يغني في مباراة الأهلي وبلدية المحلة

وقام طارق الأدوار بالغناء عقب تسجيل أنتوني موديست هدف تقدم الأهلي على بلدية المحلة في الدوري المصري، ليكشف انحيازه الواضح أثناء التعليق في مباراة حيادية.

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