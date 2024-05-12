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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

صدى البلد

وجه إبراهيم سعيد، نجم الزمالك، رسالة لنجم الزمالك حسام عبد المجيد؛ بعد تسببه في ركلة جزاء لنهضة بركان .

وكتب “سعيد”، من خلال حسابه الشخصي اكس:" كابتن هيثم فاروق قبل المباراة أشاد 
‏بـ حسام عبد المجيد قالك مكانه وإمكانياته في اوروبا !!! ‏خطأ في اول 30 ثانيه  أعطت نهضه بركان الثقه والضغط علي الزمالك ‏وضربه جزاء بهدف ".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان المقررة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المغرب على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

 

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

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إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

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