بدأنا بشكل سيئ.. نجم الزمالك السابق يعلق علي مباراة نهضة بركان

علق طارق السعيد نجم نادي الزمالك السابق، علي مباراة الفريق مساء الأحد ضد نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.



وقال طارق السعيد، في تصريحات له : "بدأنا المباراة بشكل سيئ، والشوط الأول كان بمثابة المباراة بأكملها".



وأضاف: "لا أعتقد أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية في المباراة ، وأرى أنهم لم يتوقعوا أن هذا سيكون هو سيناريو المباراة".

وتابع: "كان يجب على جوميز الاجتماع مع اللاعبين وشرح سيناريو المباراة لهم، ليظهروا بشكل أفضل مما ظهروا عليه".





وأختتم : "الكرات الثابتة كانت سلاح نهضة بركان في مباراة اليوم، لذلك يجب ألا نقع في أخطاء كثيرة في مباراة الإياب مثلما حدث".