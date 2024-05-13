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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يفتح النار على جوميز بعد مباراة نهضة بركان في ذهاب الكونفدرالية

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو إدارة جوزيه جوميز مدرب الزمالك لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق فريق نهضة بركان الفوز بهدفين مقابل هدف على الزمالك، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

بداية ساذجة للزمالك

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه “الريمونتادا” المذاع عبر فضائية “المحور”: “الزمالك كاد أن يدفع ثمن بدايته الساذجة، بدأنا المباراة بسذاجة كبيرة، واللاعبين كانوا ينتظروا تلقي هدفًا في البداية”.

وتابع: “بداية المباراة كأنها أساس العمارة الذي تقوم بالبناء عليه، أول ربع ساعة كانت بها أخطاء من جوميز، جعلت نهضة بركان تتفوق علينا”.

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اخطاء جوميز أمام نهضة بركان

وأكمل: “البدء بسامسون كان خاطئًا، وكان لابد وأن يبدأ جوميز بـ إبراهيما نداي لمساندة فتوح، والتشكيل أربك اللاعبين”.

وأضاف: “جوميز قام بالتبديل في أكثر من مرة وهذا يدل على بدايته الخاطئة، تشكيل الزمالك كان خاطئًا، وخط دفاع مرتبك”.

وأتم: “نهضة بركان لم يصدق تقدمه بثنائية وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أكبر من ذلك، والزمالك بدأ الشوط الثاني جيد للغاية”.

واختتم: “نتيجة المباراة مطمئنة للزمالك، وجمهور الزمالك مطمئن بسبب مستوى نهضة بركان المتواضع”.

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