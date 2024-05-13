عبد الملك: سيناريو لقاء الإياب مختلف.. ونهضة بركان سيدافع بقوة أمام الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن المباريات النهائية دائمًا تكون النسبة الأكبر فيها لجهد وحماس اللاعبين، وهو ما ظهر على لاعبي الفريق الأبيض خلال الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: “من الصعب الاعتماد على سامسون في مركز الجناح، وأحمد حمدي بالنسبة لي أفضل في الجبهة اليسرى، ومن الصعب أيضًُا وجود موتيابا”.

وأضاف: “سيف الجزيري والمثلوثي أفضل محترفين في صفوف الزمالك، لكن باقي الاجانب مستواهم بعيد تماما عن التواجد في صفوف الفريق الأبيض”.

وأكمل: “اعتقد أن بمستوى سامسون الفترة الأخيرة، من الافضل مشاركته في مركز الجناح الأيسر خلال لقاء الإياب أمام نهضة بركان، كما ان عدم سفر شيكابالا شئ عادي، خصوصا في ظل اصابته، كما أنها ليست المباراة الأخيرة في البطولة، لأن الحسم سيكون في القاهرة”.

وواصل: “نهضة بركان سيدافع بقوة في لقاء الإياب، لكن بالنسبة لـ الزمالك سيكون أكثر راحة لأنه مطالب بتسجيل هدف فقط”.

نجم مباراة الزمالك ونهضة بركان

وأشار إلى أن سيف الجزيري من نجوم الزمالك أمام نهضة بركان بسبب الهدف الذي سجله، ومعه محمد شحاتة وأحمد حمدي ثنائي خط الوسط، والأخير ساهم بشكل كبير في التحكم برتم الملعب خلال الشوط الثاني. كما أن شحاتة قام بافتكاك الكرة كثيرا وكان له دور دفاعي رائع في اللقاء. وقدم أحمد زيزو مستوى طيب أيضا خلال اللقاء. كما أن عمر جابر مستواه ثابت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ويقدم افضل مستوياته مع الزمالك مؤخرا.

وتابع: “محمد عواد يمتلك خبرات كثيرة ولعب مباريات صعبة، وكان عامل حسم في الفوز ببطولتين لـ الدوري المصري، كما انه الحارس رقم واحد حاليا ويحصل على ثقة جوميز، والطبيعي أن يكون له دور كبير في لقاء العودة”.

أزمة محمود علاء

وختم: “محمود علاء بعيد عن الزمالك منذ فترة طويلة، والواضح أن هناك أزمة مع جوميز، والذي لا يعتمد عليه سواء كاساسي او بديل، وفي النهاية هي وجهات نظر”.