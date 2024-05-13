الخضري: كان لا بد من وجود شيكابالا مع الزمالك في المغرب

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن يوسف أوباما لاعب الزمالك بعيد عن الملعب منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن مشاركة ناصر منسي كان قرار جيد من جانب جوميز للاعتماد عليه في الكرات العالية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: “الزمالك كان يفتقد لوجود دكة قوية أمام نهضة بركان، وفريق دريمز الغاني ليس مقياس لأي شئ لأنه فريق متواضع للغاية”.

شيكابالا وبعثة الزمالك

وأضاف: “كان لابد من وجود شيكابالا مع بعثة الزمالك في المغرب، ولا يجب معاملته بهذه الطريقة، لا يجب ابعاده بهذا الشكل، هناك اعضاء مجلس ادارة سافروا مع البعثة، والجهاز الاداري ورجال أمن من النادي، وكان لابد من وجود قائد الفريق مع البعثة هناك”.

وواصل: “مصطفى شلبي حتى الآن لم ينزل إلى الملعب، وسيخضع لفحوصات طبية بعد عودة البعثة من المغرب، ومن الصعب وجوده في لقاء الاياب”.

تكرار إصابات مصطفى شلبي

وأكمل: “اصابة مصطفى اصبحت تتكرر من وقت لآخر، وفي كل مرة يتعرض للإصابة يتم استعجال عودته”.

وأشار إلى أنه يجب تواجد محمود علاء في دفاع الزمالك حتى لو كان بديلا، لان ياسر حمد لا يناسب الفريق مطلقا، وعلاء لاعب لديه خبرات كبيرة.