توهان.. هاني حتحوت يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

علق الأعلامي هاني حتحوت، على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية.

وقال حتحوت عبر برنامجه الماتش: "الزمالك يقدر باسمه وجماهيره وهدف سيف الدين الجزيري ‏ما حدث في مباراة الزمالك غير متوقع، توهان في الشوط الأول ومشاركة غير مفيدة لسامسون ولكن قدر ولطف".

ونجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.