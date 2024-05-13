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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن الزمالك قدم مستوى جيد خلال الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى أن الفريق كان يعاني من مشكلة في الخروج بالكرة، خصوصا مع عدم تواجد عبدالله السعيد، وهو ما تأكد أهميته القصوى، وسط الانتقادات التي يتعرض لها بحجة عدم وجود دور لها داخل الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك كان يستطيع العودة من المغرب بانتصار على نهضة بركان المغربي، والشوط الأول كان الفريق يعاني بالخروج بالكرة من وسط ملعبه، وهو ما يوضح دور عبدالله السعيد".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد تعامل بلامبالاة مع مهاجم نهضة بركان، وقام بعرقلة اللاعب الذي حصل على ركلة جزاء في بداية اللقاء كان من الممكن تفادي الأمر، ولكن ربنا كرم الزمالك بالهدف".

وواصل: "لقاء الإياب سيكون في غاية الصعوبة على استاد القاهرة رغم أن الزمالك أفضل، لكن معين الشعباني مدرب نهضة بركان سيغير طريقة لعبه وسيلعب بتكتل دفاعي، والقلق أن يكون لاعبي الزمالك بعيدين عن حالتهم الفنية، لكن لو كانوا في الحالة المعتادة سيحقق الفريق الفوز".

وأكمل: "لو مصطفى شلبي تعافي من الإصابة، الأفضل أن يشارك بشكل أساسي في لقاء الإياب، والشوط الأول أحمد فتوح عاني من الضغط الدفاعي في ظل عدم مساندة سامسون له، وكان الأفضل وجود ابراهيما نداي مع فتوح لأنه السنغالي يدافع بشكل جيد، لكن الأمور تخضع في النهاية لوجهة نظر الجهاز الفني".

وزاد: "المباريات النهائية يكون فيها ضغط عصبي كبير، وتحتاج وجود اللاعبين في أفضل حالة فنية ونفسية، وبالنسبة لـ موتيابا من الصعب الاعتماد عليه لأنه لازال صغير السن".

وأشار إلى أنه من الأفضل وجود سيف الجزيري وزيزو في الإياب مع جناح قوي ومميز من أجل تحقيق المكسب. مؤكدًا أن الشوط الأول لم يكن جيدًا وكان لاعبي الفريق في حالة غير جيدة، ولذلك لابد من التحضير جيدا للمواجهة المقبلة نفسيا ومعنويا. ولكنه واثق من الفوز باللقب في حضور الجماهير.

وختم: "أتمنى التوفيق للأهلي أمام الترجي التونسي، وأن يلتقي القطبين في كأس السوبر الإفريقي".

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