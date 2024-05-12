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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن قائمة ترشيحاته لوزراء الحكومة الجديدة ورؤساء الأجهزة الأمنية

بوتين
بوتين

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة ترشيحاته لوزراء الحكومة الجديدة ورؤساء الأجهزة الأمنية لمجلس الاتحاد الروسي.

وشملت قائمة المرشحين وزراء ومسؤولين سابقين بالإضافة إلى مرشحين جدد.

وجاء في القائمة:

  • فلاديمير كولوكولتسيف لمنصب وزير الداخلية.
  • ألكسندر كورينكوف لمنصب وزير الدفاع المدني والإغاثة.
  • سيرغي لافروف لمنصب وزير الخارجية.
  • أندريه بيلوأوسوف لمنصب وزير الدفاع.
  • قسطنطين تشويشينكو لمنصب وزير العدل.
  • سيرغي ناريشكين لمنصب مدير جهاز المخابرات الخارجية.
  • ألكسندر بورتنيكوف لمنصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي.

كما أعلن الكرملين أن بوتين قرر تعيين سيرغي شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يتوقع بقاء رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف في منصبه

وسيجري مشاورات حول المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي كل من أعضاء مجلس الدوما في اجتماع يعقد في 13 مايو وأعضاء مجلس الاتحاد في اجتماع يعقد في 14 مايو.

 

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