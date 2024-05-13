بسبب الجزيري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على نتيجة لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “بسبب الجزيري ، الزمالك يحتاج لهدف نظيف للتتويج بالبطولة بدلا من 3 أهداف”.

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.