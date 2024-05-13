أيمن بهجت قمر يدخل مجال الإنتاج بفيلم هيروشيما من إخراج أحمد نادر جلال

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر عن خوضه أولى تجاربه الإنتاجية بفيلم هيروشيما مع المخرج أحمد نادر جلال.



وبدأ أيمن يهجت التحضير لفيلمه الجديد بعقد جلسات عمل مع المخرج أحمد نادر جلال واختيار أبطاله لبدء التصوير بعد عيد الأضحى القادم.



وانتهي أيمن بهجت قمر من تأليف الفيلم بالكامل ويعمل حاليا على عقد جلسات عمل للبدء فى تصويره خلال أسابيع قليلة من الآن.





يذكر أن ايمن بهجت قمر يخوض مجال الإنتاج السينمائى لاول مره بعد النجاح الكبير الذى قدمه فى انتاج العديد من المسرحيات من بينها مسرحية سيدتى الجميلة التى حققت نجاحا ضخما فى مصر وفي المملكه العربية السعودية

وينتظر أيمن بهجت قمر عرض فيلمه الجديد أهل الكهف بموسم عيد الأضحى بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد .. ريم مصطفى، بيومي فؤاد .. هاجر أحمد، رشوان توفيق، باسنت شوقي، صبري فواز، ، مصطفى فهمي، احمد بدير ..أحمد وفيق .. جميل برسوم ومن إخراج عمرو عرفة.