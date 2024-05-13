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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كل لبان تجيب مجموع .. فوائد سحرية من تناوله

اللبان
اللبان

تداول رواد السوشيال ميديا طرق عديدة لتقوية الذاكرة خاصة لطلاب الثانوية العامة لقرب موعد الامتحانات، ومن أغرب طرق علاج النسيان هو تناول اللبان.

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فوائد اللبان

واكدت الأبحاث وفقا لموقع اكسبريس البريطاني، أن تناول اللبان له أثر فعال في علاج بعض الأمراض منها طرد البلغم وتقوية عضلات الأسنان.

وأشارت الأبحاث أن مضغ اللبان يساعد على تقوية الذاكرة وعلاج النسيان فهو ممتاز عند تناوله أثناء المذاكرة.

كما يساعد اللبان على تقوية المهارات الإدراكية ويساعد على التركيز، كما أنه يقوي عضلة القلب ويخلصك من الانتفاخ والغازات.

التركيز الغازات الثانوية العامة عضلة القلب علاج النسيان طلاب الثانوية العامة فوائد اللبان

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