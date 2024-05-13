عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ: مصر داعمة للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 أكتوبر

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات

قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 أكتوبر، موضحا أنها قضية مصر الأولى .

وتابع السادات خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن مصر داعية للسلام ويتم اختيارها دائما كعنصر متوازن فى النزاعات الإقليمية.

وأشار السادات إلى أن مصر تحاول مخاطبة المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات المصرية.

ونوه أن الدولة المصرية، تعاملت مع هذا الملف باقتدار واستطاعت قلب الرأي العام العالمي لدعم القضية.

وأوضح أن الدولة المصرية تحاول أن تعيد لعودة القضية الفلسطينية على السطح العالمى من أجل العمل على  حل الدولتين.

العلاقات الخارجية مصر 7 أكتوبر النائب عفت السادات قصواء الخلالي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

350 قرشا تراجع| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

أحمد سليمان: الزمالك تكبد 19 مليون جنيه في مباراتين ونحتاج للعدالة

ترشيحاتنا

حادث خطير.. روسيا تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود

حدث ليلًا| إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل أوبو للشباب ومحدودي الدخل.. وأفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة

عبد الجليل: شحاتة ودونجا الأفضل في الزمالك أمام نهضة بركان

توهان.. هاني حتحوت يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

الكومي: الأهلي رمز الوطنية ومصير أزمة الشحات والشيبي في يد لجنة الانضباط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح بكثرة؟

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-