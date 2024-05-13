لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ: مصر داعمة للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 أكتوبر

قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 أكتوبر، موضحا أنها قضية مصر الأولى .



وتابع السادات خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن مصر داعية للسلام ويتم اختيارها دائما كعنصر متوازن فى النزاعات الإقليمية.



وأشار السادات إلى أن مصر تحاول مخاطبة المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات المصرية.



ونوه أن الدولة المصرية، تعاملت مع هذا الملف باقتدار واستطاعت قلب الرأي العام العالمي لدعم القضية.

وأوضح أن الدولة المصرية تحاول أن تعيد لعودة القضية الفلسطينية على السطح العالمى من أجل العمل على حل الدولتين.