عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه: التحكيم كتفنا أمام نهضة بركان

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن البعثة كانت تتمنى تحقيق نتيجة أفضل من مباراة نهضة بركان التي جمعت الفريقين في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.


وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: بدأنا الترتيب لمباراة العودة وهناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الإدارة لوضع كافة الترتيبات الخاصة باللقاء.

وأضاف : نثق بشدة في دعم الجماهير وأنها سوف تحتشد في مدرجات ستاد القاهرة، والهدف الذي سجله سيف الجزيري منحنا الأمل في الحصول على البطولة.. التحكيم قام بتحجيمنا وسوف نجتمع في مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي سوف يلبي كافة متطلبات الجهاز الفني ويوفر له كل الأجواء لتقديم أفضل ما يمكن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

مش في يوليو| قرار عاجل من الكاف بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي وعبدالقادر في مباراة الترجي

الباكي والغيور .. الكنيسة الارثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد إرميا النبي

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

أبو العينين يطالب بإعداد قانون استثمار بحوافز جديدة والتركيز على صناعات المستقبل

بعد مشاركته في افتتاح مسجد السيدة زينب.. من هو سلطان البهرة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-