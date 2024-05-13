روسيا: اعترضنا 16 صاروخا و31 طائرة مسيرة أطلقت من أراضي أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 16 صاروخا و31 طائرة مسيرة أطلقت من أراضي أوكرانيا أثناء الليل.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسي، ارتفاع عدد القتلي في الهجوم الأوكراني على مبني في مدينة بيلجورود الروسية إلى 15 مدنيا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن عدد القتلى في الانهيار الجزئي لمبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة بيلجورود بجنوب غرب روسيا عقب هجوم أوكراني في 12 مايو، ارتفع إلى 15 شخصا.

وأشارت الوزارة الروسية، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة أخرى، وتم بالفعل انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض.