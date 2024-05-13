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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 نصيحة تسهل حل أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن أسئلة الاختيار من متعدد هى أرقى وأهم أنماط الاسئلة الموضوعية،  حيث  تقيس نواتج تعلم مرتفعة المستوى.

وكشف الدكتور تامر شوقي، لطلاب الثانوية العامة 2024 عن 15 نصيحة مهمة تسهل على الطالب الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التي سوف تشكل 85 %  على الأقل  من الورقة الامتحانية في امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث نصح الطلاب بما يلي :

  • قراءة أسئلة الاختيار من متعدد بشكل جيد وعميق وبدون تسرع أو استعجال.

 

  • محاولة توزيع وقت الامتحان على الأسئلة المختلفة (مثلا في الامتحانات التى تشمل ٤٦ سؤالا مثل مواد الشعب الأدبية والعملية يكون متوسط زمن  الإجابة على كل سؤال هو ٤ دقائق تقريبا) ، وبالتالي خذ وقتا جيدا في قراءة كل سؤال بتأن ولا داع للعجلة.

 

  • ضع في اعتبارك توفير بعض الوقت من أزمنة الإجابة على  كل سؤال (خاصة بالنسبة للأسئلة السهلة التى لا تحتاج ٤ دقائق ) في مراجعة الامتحان.
     
  • عدم التسرع في اختيار الإجابة الصحيحة من مجرد قراءة السؤال لأول مرة.
     
     
  • عدم الانخداع  بوجود كلمة معينة في رأس السؤال توحى لك باختيار إجابة معينة مرتبطة بها، لأنها قد تكون موضوعة بشكل يشتت الطالب المتردد عن الإجابة الصحيحة، مثل أن يتم وضع كلمة في رأس السؤال ثم وضع نفس الكلمة أو مشتقاتها في أحد الاختيارات، وبالتالي يعتقد الطالب أنه الاختيار  الصحيح بينما هو اختيار خاطىء.

 

  • قراءة رأس السؤال بشكل دقيق وكامل لأن واضع السؤال قد يأتي بكلمة في آخر راس السؤال تغير من الإجابة الصحيحة المطلوبة تماما.

 

  • قد يأتي مصطلح معين في رأس السؤال وهذا المصطلح موجود في أكثر من درس ولذلك لا بد أن يحدد الطالب ما الدرس الذى يرتبط بالمصطلح من خلال فهمه رأس السؤال جيدا لأن عدم التحديد يجعل الطالب يختار إجابة قد تكون خاطئة.

 

  • محاولة الطالب الإجابة على  السؤال  قبل رؤية الاختيارات أو البدائل حتى يصل إلى الإجابة الصحيحة.

 

  • عدم تسرع الطالب في الحكم على أى سؤال بأنه سبق أن قام بحله في موضع آخر، لأن الأسئلة قد تتشابه في الأمثلة أو الأفكار وتختلف في الإجابة المطلوبة.

 

  • الوضع في الاعتبار ضرورة دراسة واستيعاب مفاهيم ومصطلحات الدروس المختلفة بشكل جيد لأن السؤال قد يأتى لمعرفة قدرتك على تطبيق الفكرة في أمثلة جديدة وليس تسميعها.

 

  • الوضع في الاعتبار أن تغيير واضع السؤال  لكلمة أو حرف واحد في السؤال (مثل وضع أى أداة نفي مثل  كلمة لا ) يغير من المعنى والإجابة المطلوبة.

 

  • اثناء التدريب على  حل اسئلة الاختيار من متعدد لا تكتفي باختيار الإجابة الصحيحة فقط  على كل سؤال ولكن اكتب (لماذا) هذه الإجابة هى الصحيحة، والاختيارات الأخرى  خاطئة لان ذلك التفسير هو الضامن لمدى  فهمك الحقيقي للدروس.

 

  • قم عند الإجابة  باستبعاد  أكثر الإجابات التى  لا ترى انها الإجابة الصحيحة، واستبقي فقط الاجابتين أو الثلاثة التى  تتردد فى الاختيار بينها.

     
  • قم أولا بحل الاسئلة الأسهل وأجل الاسئلة الأصعب إلى ما قبل النهاية حتى لا تستنفد وقت امتحانك.
     
     
  • لا تترك أى سؤال بدون إجابة وفى حالة عدم قدرتك على التعرف على الاختيار الصحيح اختار الأقرب إلى الصحة من وجهة نظرك.
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