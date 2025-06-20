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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة لمياه الشرب تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025/2024

القابضة للمياه
القابضة للمياه
آية الجارحي

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المدارس الثانوية الفنية التابعة للشركة تُعد من النماذج الرائدة في التعليم الفني التطبيقي المتخصص.

وأشار رسلان إلى حرص الشركة على إعداد وتأهيل كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم خطط الدولة في تحسين الخدمات والبنية التحتية، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، على تشكيل غرف طوارئ في جميع الشركات التابعة تعمل على مدار الساعة، مع جاهزية فرق التشغيل والصيانة ومعدات الكسح والشفط للتعامل الفوري مع أي طفوحات أو انسدادات قد تحدث نتيجة سلوكيات خاطئة.


وشدد على انتظام العمل بنظام الورديات بجميع المواقع والمحطات، وتكثيف تواجد الكيميائيين بالمعامل لمتابعة جودة المياه، ورفع العينات بشكل دوري لضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين. 


وأوضح أن شكاوى وبلاغات المواطنين تُستقبل على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن 125، وخط 175 للصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.


كما دعت الشركة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه أثناء عمليات الذبح والتنظيف، وعدم إهدار المياه في غير الأغراض المخصصة لها، حفاظًا على الموارد المائية.


وبالتزامن، أعدت إدارة الخط الساخن بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطة طوارئ خاصة تشمل العمل بكامل الطاقة التشغيلية لمراكز استقبال الشكاوى، ومراجعة جاهزية البنية التحتية للاتصال من أجهزة حاسب ولاسلكي، مع تحديث الرسالة الصوتية التلقائية لتضم محتوى توعويًا حول السلوكيات البيئية السليمة.


وأكدت الشركة القابضة على استمرار التنسيق مع الوزارات والوحدات المحلية ووسائل الإعلام، لضمان وصول الرسائل التوعوية للمواطنين عبر كافة القنوات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والملصقات، والبروشورات.

المهندس ممدوح رسلان مياه الشرب والصرف الصحي المدارس الثانوية الفنية التطور التكنولوجي مياه الشرب

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