ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز طوخ بتلقيه بلاغا من ( 7 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من ( 3 أشقاء مُلاك محل سجاد ، مقيمين بذات العنوان) لقيامهم بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها فـى مجال تجارة السجاد نظير أرباح شهرية متفق عليها .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.