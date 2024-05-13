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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 4 سيارات ولودر.. دعم منظومة النظافة في محافظة كفر الشيخ| صور

معدات جديدة
معدات جديدة

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن دعم منظومة النظافة بمركزي دسوق وبلطيم، ومدينة مسير  بـ « 4 سيارات حمولة 5 طن ولودر  مفصلي 2 متر حديث» لنقل القمامة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة العامة بالمحافظة وتعزيز كفاءتها.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعدات الجديدة تهدف إلى زيادة كفاءة منظومة جمع القمامة ونقلها من مختلف الأماكن المستهدفة الي المقالب الوسيطة ومن ثم إلى المقالب العمومية" مواقع التخلص النهائى"، مما يسهم فى الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق، مما يسهم فى تحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضارى للمحافظة، خاصةً مع الإهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة لحماية البيئة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

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