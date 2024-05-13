رئيس جامعة عين شمس: العلاقات المصرية الصينية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ

أكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أن العلاقات المصرية الصينية قديمة وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد طفرة هائلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية.



جاء ذلك خلال حضوره اليوم /الاثنين/ والسفير لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، حفل ختام وتوزيع الجوائز على الطلاب المصريين الفائزين في المسابقة الدولية النهائية لجسر اللغة الصينية على مستوى الجامعات المصرية في دورتها الثالثة والعشرين للعام 2024 والمنعقدة بمصر.



وقال رئيس الجامعة إن اللغة الصينية تعد واحدة من اللغات العريقة على مستوى العالم التي تتمتع بتاريخ عريق وثقافة مشرقة تمتد لآلاف السنين وهي اليوم واحدة من اللغات الأكثر انتشارا بالعالم يتحدث بها قرابة ملياري نسمة ، كما أنها واحدة من اللغات الست المعتمدة بالأمم المتحدة.



وأضاف الدكتور زين "نحن في جامعة عين شمس حريصون على تدريس اللغة الصينية وآدابها منذ خمسينيات القرن الماضي من خلال قسم اللغة الصينية بكلية الألسن العريقة ومنذ تأسيس معهد كونفوشيوس بالجامعة تضطلع جامعة عين شمس بمسئولية كبيرة في تدريس اللغة والثقافة الصينية وفتح آفاق التعاون مع الجامعات الصينية في كافة قطاعات العلوم الإنسانية والتكنولوجية والطبية".



وتابع قائلا ، إنه يصادف هذا العام وهذا الشهر احتفال الدول العربية و الصين بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني ، كما يصادف هذا العام أيضا احتفال مصر والصين بالذكرى العاشرة لتأسيس العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والتي باتت تمثل السنوات العشر الذهبية في تاريخ العلاقات بين الدولتين.



من جانبه، أشاد السفير الصيني بالدور الكبير لجامعة عين شمس ووجه الشكر للدكتور محمد ضياء على جهوده وجامعة عين شمس في دعم التعاون التعليمي والعلمي مع الجامعات الصينية في مجال العلوم الطبية التكنولوجية واللغات والآداب.

