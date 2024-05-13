خط ساخن لجهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين بدمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها، اللواء إبراهيم مكى المشرف العام بجهاز حماية المستهلك بمدن القناة ودمياط.

تناول اللقاء الذى جاء بحضور شيماء فهمى مدير فرع الجهاز بدمياط ، بحث آليات تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لتكثيف الحملات على الأسواق لحماية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم مما يساهم فى حمايتهم من جشع بعض التجار.

وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على جهود فرع الجهاز بدمياط الذى تم تجهيز مقر رئيسى له بمبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية وافتتاحه فى يوم ١٨ من شهر ابريل الماضى، هذا إلى جانب تواجد الفرع بالمركز التكنولوجي المتميز بالغرفة التجارية.

كما ناقشت آلية دعم التواصل مع الجهاز للتعامل مع شكاوى المواطنين و متابعة المنظومة داخل المحافظة خاصة بالقطاعات الشهيرة بها والتى يأتى على رأسها قطاعات الأثاث والحلويات وصناعة الألبان والتى تجذب الكثير من المستهلكين من مختلف المحافظات والتأكيد على التجار بالإعلان عن الأسعار و الالتزام بمواصفات الجودة أمام الجمهور.

وأكدت " محافظ دمياط " على أهمية توعية التاجر والمستهلك بتلك القوانين والاشتراطات..

فيما وقد اتفق الجانبان على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وقد أعلن فرع الجهاز عن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن " ١٩٥٨٨"