تداول 43 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادرته 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء 43 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء- في بيان اليوم الأحد- أن حركة الصادر من البضائع بلغت 40 ألفا و147 طنا، شملت 11 ألفا و745 طن يوريا، و7152 طن علف بنجر، و10 آلاف 150 طن أسمنت معبأ، و1890 طن أسمنت صب، و9210 أطنان بضائع.

وأضاف البيان، أن حركة الوارد من البضائع بلغت 73 ألفا و16 طنا، شملت 13 ألفا و113 طن قمح، و27 ألفا و528 طن ذرة، و11 ألفا و500 طن فول صويا، و3500 طن كسب عباد، و8700 طن خردة، و6896 طن حديد، و1779 طن خشب زان.

وأشار البيان، إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 547 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 229 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 987 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 49 ألفا و749 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261 ألفا و110 أطنان.

وأوضح أن قطارين بحمولة إجمالية 2404 أطنان قمح غادرا الميناء، متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5470 حركة.