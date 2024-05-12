عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 43 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادرته 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء 43 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء- في بيان اليوم الأحد- أن حركة الصادر من البضائع بلغت 40 ألفا و147 طنا، شملت 11 ألفا و745 طن يوريا، و7152 طن علف بنجر، و10 آلاف 150 طن أسمنت معبأ، و1890 طن أسمنت صب، و9210 أطنان بضائع.

وأضاف البيان، أن حركة الوارد من البضائع بلغت 73 ألفا و16 طنا، شملت 13 ألفا و113 طن قمح، و27 ألفا و528 طن ذرة، و11 ألفا و500 طن فول صويا، و3500 طن كسب عباد، و8700 طن خردة، و6896 طن حديد، و1779 طن خشب زان.

وأشار البيان، إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 547 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 229 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 987 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 49 ألفا و749 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261 ألفا و110 أطنان.

وأوضح أن قطارين بحمولة إجمالية 2404 أطنان قمح غادرا الميناء، متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5470 حركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الفلسطينيون صامدون على أرضهم رغم الدمار.. كاميرا القاهرة الإخبارية تتجول بخان يونس

أمين الفتوى: التوسل بالنبي في الدعاء مستحب

دليل يكشف الحقيقة| التأمين الاجتماعي ترد على بيع بيانات المصريين عبر الدارك ويب

القاهرة الإخبارية: مخيم جباليا يتعرض لأحزمة نارية وقصف إسرائيلي عنيف

قابيل وهابيل في أبو النمرس.. حل لغز مقـ.تل موظف بالمعاش بيد شقيقه

الكشف عن عدد جماهير الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الاناناس؟

فيديو

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-