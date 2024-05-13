للإرتقاء بجودة الخدمات.. محافظ المنوفية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمناقشة واستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024 / 2025 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، مدير مديرية الطرق، ومديري عموم الإدارة الاستراتيجية، والشئون المالية والإدارية، والإدارة المالية بالديوان العام.



وناقش محافظ المنوفية خطة توزيع الاعتمادات لمشروعات الخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء ، وكذا أليات طرح المشروعات المستهدفة بالخطة للبدء في تنفيذها.

كما استعرض الاجتماع رؤي ومقترحات تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التى سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفي.

وأكد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية، ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات حفاظاً على الإنفاق العام.

ولفت إلي ضرورة الاهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.