محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحى لقرية كفر عسكر

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

استمع المحافظ إلى طلب عدد من أهالى قرية كفر عسكر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا يلتمسون سرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم نحو مطلبهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اكد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري العمل على قدم وساق وسيتم نهو المشروع وبدء التشغيل التجريبي فى موعد اقصاه 30 يونيو القادم .



ووجه المحافظ مدير مديرية التموين باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية طه شبرا مركز قويسنا يمتلك مخبز بلدى يتضرر من خفض الحصة التموينية لمخبزه مما يلحق الضرر به ، مشيرا بأنه لامانع من الحصول على حصته كاملة والعرض عليه في حال وجود أى عقبات ، كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية منوف والعرض عليه .

وخلال اللقاء ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة مراعاة لظروفهم ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة ، وقد أكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين