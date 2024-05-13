عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحى لقرية كفر عسكر

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

 استمع المحافظ  إلى طلب عدد من أهالى قرية كفر عسكر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا يلتمسون سرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم نحو مطلبهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يتابع جهود مديرية الصحة بالمرور والتفتيش على 3632 منشأة صحية

المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

اكد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري العمل على قدم وساق وسيتم نهو المشروع وبدء التشغيل التجريبي فى موعد اقصاه 30 يونيو القادم  .


ووجه المحافظ مدير مديرية التموين باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية طه شبرا مركز قويسنا يمتلك مخبز بلدى يتضرر من خفض الحصة التموينية لمخبزه مما يلحق الضرر به ، مشيرا بأنه لامانع من الحصول على حصته كاملة والعرض عليه في حال وجود أى عقبات ، كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية منوف والعرض عليه .
وخلال اللقاء ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية  لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة مراعاة لظروفهم ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة ، وقد أكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الاولى بالرعاية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى المنوفية بدء التشغيل التجريبى بدء موسم الحصاد محافظ المنوفية مساعدات مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

ترشيحاتنا

حسام المندوه: التحكيم كتفنا أمام نهضة بركان

إما نحن أو هم.. نتنياهو: نخوض معركة وجود ومصممون على الفوز في الصراع

بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر بالضبعة

بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع.. إليك أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الاثنين|تفاصيل

جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية

لتمكين الصناعة |أبو العينين : يجب استبدال قانون الاستثمار الحالي بتشريع جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-