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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود مديرية الصحة بالمرور والتفتيش على 3632 منشأة صحية

لجنة مديرية الصحة
لجنة مديرية الصحة في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية في نطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قيام فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، وعضوية الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ومنسق قوائم الانتظار بمحافظة المنوفية، والدكتورة حنان مكاوي، إدارة الطب العلاجي، وفريق العلاج الحر بالمديرية بحملات موسعة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من أول يناير 2024 وحتى شهر إبريل للتأكد من إتباع سياسة مكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضحت أنه تم المرور على٣٦٣٢ منشأة بنطاق المحافظة لتحقيق أفضل خدمة طبية للمواطنين، وقد تنوع المرور الميداني على العيادات الخاصة، والمراكز الطبية، ومعامل تحاليل، بالإضافة مراكز للعلاج الطبيعي، والمستشفيات الخاصة.

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وأشارت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى أن عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات بلغ 1718 منشأة وتم إنذار 1463 منشأة لتلافي السلبيات واستصدار غلق لعدد 234 منشأة، فيما تم عمل محاضر شرطة للمخالفين بلغت 64 محضر وتنفيذ غلق إداري لعدد 206 منشأة.

وأضافت أن عدد مخالفات اشتراطات الترخيص بلغ 386 مخالفة وعدد مخالفات مكافحة العدوى 956 ، وعدم الترخيص 554 وعدد مخالفات العمالة غير المؤهلة قدرت ب 8 مخالفات ، بالإضافة إلى فحص عدد 34 شكوى وعمل 136 معاينة لمنشآت جاري ترخيصها.

وفى ضوء خطة الدولة للحد من قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية في الفترة بين ٢٠٢٤/٤/٢١ وحتي ٢٠٢٤/٤/٢٤، بالمرور على ١٠ منشآت طبية خاصة من بينها ٧ مستشفيات، و٣ مركز طبي ، وتم القيام بأعمال التفتيش من قبل فرق العلاج الحر للمستشفيات والمراكز حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية بالاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة والالتزام بكافة المعايير والاشتراطات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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