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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتق شر من أحسنت إليه.. عجوز يغدر بصديقه وينهي حياته ويسرق مقتنياته|تفاصيل

الاعدام لقاتل صديقة
الاعدام لقاتل صديقة

صدقت المقولة الشهيرة التي تقول اتقي شر من احسنت اليه، فبعد ان احسن الصديق العجوز مراعاة صديقه واواه عنده وعامله كاحد افراد اسرته، خانه وغدر به وانهي حياته وسرقت مقتنياته وتركه جثة هامدة وفر هاربا.

احداث الواقعة

دارت احداث  الواقعة ، في محافظة الاسكندرية، بمنطقة كرموز حيث يسكن عجوز بمفردة في شقته، فدعا صديقة موظف بالمعاش، للانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة، وعلى إثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه باستخدام مطرقة حديدية، ووجه له عدة ضربات بالرأس، أودت بحياته.

وعقب ذلك، قام المتهم بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه، وتركه في الشقة وفر هاربا حتي تم اكتشاف الواقعة.

ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، ألقي القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة ، وقيدت القضية برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور علي جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي حكمت بالإعدام، ثم تم الاستئناف على الحكم.

قرار المحكمة

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق موظف بالمعاش إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، عما أسند إليه ، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل صديقه وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

اتقي شر من احسنت اليه إنهاء حياته الاسكندرية كرموز الإعدام

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