اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع حارس مرمى برشلونة الإسباني ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اتجاه نادي اتحاد جدة إلى التعاقد مع حارس مرمي جديد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير: " تقارير صحفية : اتحاد جدة يسعي للتعاقد مع تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الصيف المقبل".

وكشف الإعلامى محمد الليثى، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن تفاوض النادي الأهلي مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي إتحاد جدة السعودي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "الأهلي لم ولن يفكر في ضم أحمد حجازي إطلاقاً لأنه أصبح كبير في السن (34 عاماً) ، كما أنه أجرى ثلاثة عمليات رباط صليبي خلال مشواره الكروي أخرها نهاية الموسم الماضي مع إتحاد جدة السعودي.

وشدد محمد الليثى على أن مستوى حجازي تراجع في الفترة الأخيرة بسبب السن وكثرة الإصابات لذا فإن التعاقد معه لن يكون مُفيدا، والأهلي يدرس التعاقد مع لاعبين أخرين أجانب ومصريين في خط الدفاع ليس من بينهم حجازي على الإطلاق.