مستقبل مصر.. ننشر معلومات مهمة عن مشروع موسم الحصاد بعد افتتاح الرئيس له

يعد مشروع “مستقبل مصر” للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويرصد موقع "صدى البلد " أهم 11 معلومة عن المشروع



1- من أهم المشروعات القومية الزراعية الحالية.

2- يعد مشروع مستقبل مصر جزءا من مشروع الدلتا الجديدة.

3- يقع على طريق الضبعة.

4- يوفر مشروع مستقبل مصر آلاف فرص العمل ومئات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

5- يتم زراعة جميع أنواع المحاصيل بالمشروع وخاصة الاستراتيجية.

6- وجه الرئيس السيسي بالبدء فى المشروع فى عام 2017.

7- يعد قاطرة التنمية الزراعية ويستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

8- الأمن الغذائى وتحقيق التنمية الاقتصادية من أهم أهداف مشروع مستقبل مصر.

9- مستهدف زراعة 4.5 مليون فدان فى مشروع مستقبل مصر بحلول عام 2027.



10- لا يقتصر على الزراعة بل يشمل تنمية عمرانية ، وتصنيع زراعي ، وتنمية ثروة حيوانية.

11- يتم استخدام أساليب الرى الحديثة فى المشروع.