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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة يدشن رسمياً «شباب بحري».. صور

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

دشن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكيان الشبابي "شباب بحري" رسمياً، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الشباب وتأهيلهم تكنولوجياً.


التقى الدكتور صبحي برئيس كيان "شباب بحري" محمد الإسكندراني، وعدد من منسقي المحافظات وشباب الكيان، واستمع منهم إلى رؤية ورسالة وأهداف الكيان، والمحافظات المستهدفة من الكيان ونطاقها الجغرافي، والبرامج المنفذة، والمشاركات الشبابية المتعددة.

كما تعرف الوزير على الهوية البصرية للكيان، وما سيقدمه الكيان خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

وناقش وزير الشباب والرياضة شباب الكيان في أفكارهم ومبادراتهم، مؤكداً سعى الوزارة للتنمية الشبابية من خلال "شباب بحري"، مبيناً أن الكيان ينتظره مستقبل واعد.

 

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