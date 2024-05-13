وزير الرياضة يدشن رسمياً «شباب بحري».. صور

دشن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكيان الشبابي "شباب بحري" رسمياً، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعم القيادة السياسية لكافة شباب مصر على كافة المستويات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الشباب وتأهيلهم تكنولوجياً.



التقى الدكتور صبحي برئيس كيان "شباب بحري" محمد الإسكندراني، وعدد من منسقي المحافظات وشباب الكيان، واستمع منهم إلى رؤية ورسالة وأهداف الكيان، والمحافظات المستهدفة من الكيان ونطاقها الجغرافي، والبرامج المنفذة، والمشاركات الشبابية المتعددة.

كما تعرف الوزير على الهوية البصرية للكيان، وما سيقدمه الكيان خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

وناقش وزير الشباب والرياضة شباب الكيان في أفكارهم ومبادراتهم، مؤكداً سعى الوزارة للتنمية الشبابية من خلال "شباب بحري"، مبيناً أن الكيان ينتظره مستقبل واعد.

FB_IMG_1715626788857

FB_IMG_1715626786457

FB_IMG_1715626798812

FB_IMG_1715626796443

FB_IMG_1715626804279

FB_IMG_1715626807718