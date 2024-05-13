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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدائل جديدة لتوفير المياه.. الرئيس السيسي يُطلق مشروعات زراعية ضخمة

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المياه تحد كبير لمصر لأن الموارد القادمة المائية لها ثابتة بل ومحدودة، ولذلك لا بد من البحث عن بدائل لتوفير المياه واستخدامها في الزراعة.

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر الزراعي والذي يعد من المشروعات القومية الكبرى، أن مصر بدأت فعليا اللجوء لبدائل جديدة لتوفير المياه، منها التوسع في إنشاء محطات التحلية مع ضرورة استخدام نظم ري حديثة لتوفير وترشيد المياه، فضلا عن استخدام نظم جديدة للزراعة، مشيرا إلى أنه يجب اللجوء للري المحوري لتقديم أكبر إنتاج زراعي بأقل كمية مياه.

وتابع الرئيس السيسي أن مصر لو لديها مياه تكفي لزراعة 100 مليون فدان فستفعل، مشددا على أنه وراء التحدي الكبير في المياه جرى البحث عن أفضل الطرق في توفير المياه اللازمة لزراعة مساحات كبيرة من الأفدنة وتحقيق الاكتفاء من الغذاء للمصريين.

إنشاء شبكة كبيرة من الطرق لخدمة مشروعات مستقبل مصر

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة قررت إنشاء شبكة كبيرة من الطرق لخدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية. وأضاف أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لمشروع مستقبل مصر للتنمية، وجهزت الأراضي لكي تنتج وتكون صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة قابلها تحدٍ آخر وهو المياه الجوفية في المنطقة لكي يتم السيطرة عليها وعدم استخدامها استخداما جائرا.

ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج والضبعة الجديد يعد باكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن المقرر استصلاح مليون و50 ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة البالغة 2.2 مليون فدان.

ويهدف المشروع إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتصدير الفائض للخارج ما يساعد في تقليل الاستيراد وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين.

تعود بداية المشروع إلى يوليو من العام 2017 حين وجه الرئيس بالبدء فورا في تنفيذ المشروع لتأمين غذاء المصريين، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

يذكر أن من أهم المحاصيل الاستراتيجية والغذائية التي يوفرها المشروع القمح والذرة الصفراء والشعير والبطاطس والبنجر والفراولة وعباد الشمس والفاصوليا البيضاء والبطاطا والبصل والبسلة والجزر والخيار وفول الصويا فضلا عن الموالح، التي تشمل البرتقال واليوسفي والليمون والجوافة والمانجو.

السيسي المياة موسم الحصاد الرئيس السيسي مشروعات مستقبل مصر

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