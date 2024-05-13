طارق الشناوي: أنا مندهش من رد فعل أشرف ذكي وتهديده بتكرار المحاضر ضدي

قال الناقد الفني طارق الشناوي ان الفنان اشرف زكي يعتز بي وانا اعتز به وقد دعاني للتحكيم بعده في مهرجانات فنيه ولكنه به بعض المبالغات.

واضاف الشناوي في مقابله حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر الجديده على قناه اي تي سي الفضائيه انه ليس هناك شيء شخصي بينه وبين اشرف زكي وان ما كتبه في المقال هو سقف الانتقاد ولم يتعرض لشخصه او لا اخلاقه ولا اخلاق الفنانه روجينا.

واكد انه في حالة دهشة مما فعله اشرف زكي ليس فقط من المحضر ولكن من التهديد بتكرار المحاضر

https://youtu.be/tLF7enyvZOA?si=XYN67ciXtkhEBau7

https://youtu.be/PgFYDHgWtZs?si=-oU-gkzoNlZTttrv