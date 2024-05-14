انتهاء امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي بمدارس القاهرة.. اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادلها ، وكذلك صفوف النقل بالاعدادي المهني في جميع مدارس محافظة القاهرة ، حسب الجداول المعلنة في الإدارات التعليمية والمدارس .

وكانت قد انتهت أمس الإثنين 13 مايو 2024 امتحانات الترم الثاني 2024، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع مدارس محافظة القاهرة، حسب الجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس.

ووفقا لخريطة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بمدارس القاهرة ، من المقرر أن تستمر امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني حتى 21 مايو ، كما تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس القاهرة حتى 23 مايو

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، فمن المقرر أن تنطلق رسميا من الخميس القادم الموافق 16 مايو 2024 وتستمر حتى 22 مايو 2024

وكانت قد أصدرت مديريات التربية والتعليم تنبيهات عاجلة لطلاب صفوف النقل بالمدارس بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 تمثلت في :

حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كاف ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم الدخول للجنة قبل دق الجرس وعدم التأخر فى دخول اللجنة .

عدم الكتابة على الجدران والدسكات وعدم استخدام أى وسائل غش وعدم التحدث مع الآخرين فى اللجنة كى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وعدم اصطحاب أى كتب أو مذكرا تخص المادة التى يؤدى الامتحان فيها .

عدم اصطحاب أى أدوات حادة أو أسلحة داخل اللجان .

جلوس الطالب فى المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات .

عدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً للطلاب والملاحظين حيث تعتبر جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء امتحانه للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

الإجابات تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة مع عدم كتابة أية معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كى لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح .

عند تعثر الطالب فى أى شئ عليه طلب مراقب الدور أو رئيس اللجنة لحل مشكلته وبكل هدوء حرصا على مصلحته .