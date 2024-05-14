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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لماذا تحولت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية إلى "نكتة سياسية"؟..عبد المنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد"

عبدالمنعم سعيد، المفكر
عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه "يجب علينا أن نستفيق من الرؤية السينمائية للحرب، فالحرب قضية كبرى ومن أكبر القضايا الإنسانية في العالم، لذا من الضروري عدم الانسياق وراء الأقاويل التي تتردد حول وجود اتفاقيات و"مسرحيات" بين الدول قبل الدخول في معركة، كما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، وحدث مرة أخرى في المواجهات الإيرانية الإسرائيلية".

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن: "الحرب عملية معقدة تخضع للاختبار دائما، فالطريقة العسكرية التي اتبعتها إيران ضد إسرائيل كانت للاختبار فقط، من أجل مواجهة الطرف الآخر وتدميره فيما بعد، وكانت تلك العملية مجرد "بروفة"، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد عليها بنفس الطريقة".

وتابع: "الرسالة الموجعة الوحيدة من الهجوم الإيراني على إسرائيل كانت إثبات قدرة القوات الإيرانية على الاقتراب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعكس تماما، فالرسالة كانت متبادلة من الطرفين لبعضهما البعض، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا في تلك المعركة من جانب المناورة السياسية؛ لأن الإنفجار الإقليمي سيشكل خطرا كبيرا على التفاعلات العسكرية المتواجدة في الحرب".

وأضاف: "الأمريكان لا يريدون هذه الحرب، وإسرائيل لديها درجة كبيرة من الاستهتار، وترغب في ضرب إيران ولبنان، وإذ وصل الأمر إلى إلغاء معاهد السلام، قد ترغب في توجيه ضرباتها لمصر".

 

عبدالمنعم سعيد مجلس الشيوخ الاحتلال الاسرائيلي ايران إسرائيل

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